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Защитника "Динамо" включили в сборную тура Лиги Европы
22.09.2019 01:08
Защитника "Динамо" включили в сборную тура Лиги Европы По теме:

Центрбэк "" Артем Шабанов попал в символическую сборную 1-го тура Лиги Европы от WhoScored, передает со ссылкой на .

Оценка украинца - 7,8.

"" обыграло дома "Мальме" со счетом 1:0. Шабанов вышел на поле из-за дисквалификации основного защитника команды Никиты Бурды.

Следующую игру киевляне сыграют на выезде, 3 октября против швейцарского "Лугано".







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