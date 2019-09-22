Центрбэк "" Артем Шабанов попал в символическую сборную 1-го тура Лиги Европы от WhoScored, передает со ссылкой на .

Оценка украинца - 7,8.

"" обыграло дома "Мальме" со счетом 1:0. Шабанов вышел на поле из-за дисквалификации основного защитника команды Никиты Бурды.

Следующую игру киевляне сыграют на выезде, 3 октября против швейцарского "Лугано".

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