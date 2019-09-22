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|Защитника "Динамо" включили в сборную тура Лиги Европы
|22.09.2019 01:08
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Центрбэк "" Артем Шабанов попал в символическую сборную 1-го тура Лиги Европы от WhoScored, передает со ссылкой на .
Оценка украинца - 7,8.
"" обыграло дома "Мальме" со счетом 1:0. Шабанов вышел на поле из-за дисквалификации основного защитника команды Никиты Бурды.
Следующую игру киевляне сыграют на выезде, 3 октября против швейцарского "Лугано".