Война не то, чем стоит заниматься в XXI веке. В разгар войны в Ираке фотограф Стивен Мейзель создал фотопроект "Make Love Not War" ("Занимайтесь любовью, а не войной"), который вышел в сентябрьском выпуске журнала Vogue Italia 2007 года, передает со ссылкой на .

Проект призывает к прекращению конфликта, а с другой стороны, напротив, романтизирует его. Молодые симпатичные парни весело проводят время в компании красоток. Критики не восприняли это как антивоенную пропаганду. Они обвиняли фотографа в гламуризации иракской кампании.

Но Мейзель в своих съемках никогда не боялся задеть общественное мнение и всегда стремился раздвинуть рамки общепринятых представлений, независимо от того, идет ли речь о политике, сексуальности или о социальных нормах.

Так, например, в сентябрьском номере итальянского Vogue за 2006 год он обыгрывает тему ограничения гражданских прав и свобод, произошедшего в Америке после теракта 11 сентября, в фотосессии с моделями, изображающими террористов и полицейских. Это вызвало мощный общественный резонанс, поскольку многие журналисты усмотрели в фотографиях сочувствие к террористам, изображенным жертвами, а также негативную реакцию феминисток.

Сам Мейзель сожалеет, что его так часто неправильно понимают. "Каждый интерпретирует эти вещи по-своему, но это не заложенный мной смысл. Я просто поднимаю зеркало", - говорит он.

В фотосессии "Make Love, Not War" участвовали модели Агнесс Дейн, Ракель Циммерманн и другие. Над созданием фотопроекта трудились 60 специалистов фешн-индустрии, включая парикмахеров, визажистов, стилистов.

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