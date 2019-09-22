|Недвижимость предложили оценивать по-новому
|22.09.2019 03:53
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В Украине запланировали уничтожить схему, когда стоимость квартиры при подписании договора купли-продажи недвижимости искусственно занижают. Делают это, чтобы платить меньше налогов, передает со ссылкой на .
разработала законопроект №2047-1 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ликвидации коррупционных схем в сфере оценки объектов недвижимости путем диджитализации расчета налоговой стоимости недвижимости". Сейчас стоимость жилья определяет оценщик. Поэтому может манипулировать с ценой, пишет "Столичная недвижимость".
Предлагают ввести понятие налоговой стоимости недвижимости и внедрить двухуровневую систему оценки. Стоимость квартиры будет определять не человек, а автоматизированная электронная площадка.
Цену недвижимости будут испытывать в единой базе данных налоговой стоимости.
В августе больше только квартир покупали в новостройках в Дарницком, Голосеевском и Соломенском районах столицы. Дешевле только приобрели 1-комнатное жилье площадью 30 м² на ул. Радченко - $21 тыс.