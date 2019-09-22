После 5 лет агрессии России надо забыть о Минских соглашениях и возвращаться к Будапештскому формату.

Об этом сказал журналист Роман Скрыпин в эфире Skrypin.ua, передает со ссылкой на .

"Давайте поставим себя на место Штайнмайера. Он то может формулу какую-то и придумал. Но стал бы немец подписывать подобную бумажку? Потому что в Европе любая бумажка имеет значение. Такой запутанный документ, как Минские соглашения, эта формула Штайнмайера, любой здоровый человек, который стоит во главе государства, подписывала бы? Начал бы говорить "я это буду делать"? Это вообще о чем история? А еще кружка Эсмарха - клизма. Просто красиво звучит.

Штайнмайер никакую формулу выполнять не собирается. Ему там в Германии все нормально.

Время само говорит: через 5 лет войны нужно пересмотреть абсолютно все. Минские соглашения, формулу Штайнмайера - это все зачеркнуть, сжечь в огне. И переписать заново.

В моно-власти артикулировали "А давайте мы вспомним о Будапештском меморандуме (На базе Будапештского меморандума 1994 года , Великобритания и гарантировали Украине безопасность в обмен на безъядерный статус. Позже к меморандуму присоединились и Китай. - Gazeta.ua)". Давайте мы всех этих учасничков сюда, как говорится. Подписывали? Давайте с этого что-то лепить. Но к этому почему-то никто не возвращается. Опять начинается какая-то формула Штайнмайера", - отметил журналист.

12 апреля прошло 5 лет с начала российской агрессии на Донбассе.

В войне погибли 4060 украинских военных и добровольцев. Ранения получили почти 10 тыс. человек. Пропавших без вести 410 человек.

12 800 мирных жителей погибли. Ранения получили 24 тыс. человек. 2 млн человек вынуждены были уехать из региона.

Украинские воины освободили почти 15 тыс. кв. км территорий. держат оборону на линии соприкосновения.

В марте 2014-го Россия аннексировала Крым.

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