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Рост украинской экономики превысил ожидания НБУ
22.09.2019 05:08
Рост украинской экономики превысил ожидания НБУ По теме:

Показатель роста экономики Украины во втором квартале 2019 на 4,6% в годовом выражении превысил отметку Национального банка.

Как отмечается, государственный регулятор ожидал рост на 3%. Об этом сообщается на сайте , передает со ссылкой на .

Основной причиной более быстрого роста экономики в назвали высокие темпы роста потребительского спроса, которые также превысили ожидания.

Отмечается, что в разрезе видов деятельности ожидаемо ускорился рост в сельском хозяйстве благодаря высокому урожаю.

При этом ожидает, что вклад сельского хозяйства в третьем квартале будет ниже из-за снижения урожая масличных культур. Также сообщается, что обновленный макроэкономический прогноз будет объявлен 24 октября.

Украины на 20 сентября установил курс доллара на уровне 24,61 грн. Это на 5 коп. меньше, чем было вчера. Евро подешевел на 2 коп. Стоит 27,24 грн.







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