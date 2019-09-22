подписал приказ "О неотложных мерах по обеспечению экономического роста, стимулирования развития регионов и предотвращения коррупции", передает со ссылкой на .

Как отмечается в указе №713/2019, президент постановил Кабмину предусмотреть во время доработки проекта закона о госбюджете Украины на 2020 год согласно обоснованных потребностей средства на осуществление мероприятий, направленных на стимулирование экономического роста, повышение социальных стандартов, развитие горных территорий украинских Карпат, а также увеличение объема средств Государственного фонда регионального развития.

Кроме того, президент постановил Кабмину разработать и внести на рассмотрение Верховной рады законопроекты об обороте земель сельскохозяйственного назначения, о легализации игорного бизнеса, о внесении изменений в некоторые законы Украины по упорядочению добычи янтаря, о принципах административно-территориального устройства Украины, о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования законодательства о местных выборах и т. п.

Кроме того, Зеленский постановил Кабмину принять меры относительно подготовки объектов топливно-энергетического комплекса Украины к осенне-зимнему периоду 2019/2020 года и его прохождения, а также обеспечения готовности регионов к осенне-зимнему периоду 2019/2020 года и осуществление постоянного мониторинга.

Также необходимо принять меры по обеспечению подготовки объектов большой приватизации для приватизации, продажи на электронных аукционах объектов малой приватизации в количестве более объемы продаж, проведенных в течение И полугодие 2019 года.

Этим же указом Зеленский рекомендовал Национальному банку Украины "проработать в установленном порядке механизмы, направленные на уменьшение кредитных ставок коммерческих банков с целью повышения уровня доступности кредитования бизнеса и удешевление стоимости ипотечных кредитов".

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