|Голкипер "Гента" пропустил курьезный гол в Лиге Европы
|22.09.2019 06:04
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Голкипер "Гента" Томас Камински отметился курьезным автоголом в матче первого тура группового раунда Лиги Европы против "Сент-Этьена", передает со ссылкой на .
На 72-й минуте Камински безуспешно обработал передачу назад партнера по команде, и мяч залетел в сетку. Благо это ошибка не повлияла на результат: бельгийский клуб праздновал домашнюю победу 3:2.
"Гент" выступает в одной группе Лиги Европы с "Александрией", которая вчера свой матч проиграла "Вольфсбургу" 3: 1.