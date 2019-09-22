Голкипер "Гента" Томас Камински отметился курьезным автоголом в матче первого тура группового раунда Лиги Европы против "Сент-Этьена", передает со ссылкой на .

На 72-й минуте Камински безуспешно обработал передачу назад партнера по команде, и мяч залетел в сетку. Благо это ошибка не повлияла на результат: бельгийский клуб праздновал домашнюю победу 3:2.



"Гент" выступает в одной группе Лиги Европы с "Александрией", которая вчера свой матч проиграла "Вольфсбургу" 3: 1.

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