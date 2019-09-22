Вадим Пристайко заявил, что в "формуле Штайнмайера", которой предлагается урегулировать ситуацию на Донбассе, нет ни слова об амнистии боевиков "Л/ДНР", передает со ссылкой на .

Пристайко подчеркнул, что этот план касается исключительно проведения выборов на оккупированной территории Донбасса (ОРДЛО). Он добавил, что несмотря на то, что уже часто раскрывал пункты этой формулы, ее "очень широко интерпретируют".

"В формуле нет ни одного слова ни об амнистии, ничего. Только соотношение между проведением выборов (в ОРДЛО - ред.) И временным применения закона об особом статусе и постоянным применением закона об особом статусе", - сказал он.

Напомним, ранее Пристайко объяснил, что на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске текст "формулы Штайнмайера" не был согласован из-за "технического недоразумения". Он добавил, что текст документа, который должны были согласовать в Минске, может измениться до следующего заседания ТКГ, которое должно пройти в октябре.

Ранее в России опубликовали текст согласованной "формулы Штайнмайера". Согласно ей, закон об особом статусе Донбасса вступает в силу в 20:00 в день голосования на внеочередных выборах в оккупированных районах. При этом выборы должны быть назначены и проведены в соответствии с Конституцией Украины и законом, который регулирует местные выборы в ОРДЛО.

Также ранее Пристайко сообщал, что выборы в оккупированном Донбассе будут проводиться на основе украинского закона о выборах.

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