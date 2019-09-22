20 сентября в г. Белая Церковь отечественная фармацевтическая компания "Биофарма" открыла завод-фракционатор по производству препаратов из плазмы крови.

Завод стал первым в Восточной Европе высокотехнологичным производителем лекарств данного типа. Производство оснастили новейшим стандартам международного качества. Проектная мощность завода предусматривает увеличение объемов переработки до 1 млн. литров плазмы в год, передает со ссылкой на .

На знаковое событие прибыли представители Министерства здравоохранения Украины, медицинские работники и иностранные гости.

"Таких заводов нет ни в одной стране постсоветского пространства. Украина - первая. Создание современного производства стало возможным благодаря инвестициям более 70 млн долларов, а также благодаря участию международных инспекторов, исследователей и экспертов. "Биофарма" войдет в десятку мировых производителей препаратов из плазмы крови, а налоговые поступления в бюджет Белой Церкви вырастут вдвое, а это дополнительные 150 млн гривен на развитие общества ежегодно. Новое производство позволит МЗУ полностью удовлетворить внутренние потребности страны в плазме. Это важный элемент национальной безопасности и сохранения здоровья граждан ", - зачитала Зоряна Скалецкая, министр Здравоохранения, официальное письмо-поздравление от премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Инновационный завод будет производить фактор VIII - жизненно необходимый препарат для больных гемофилией; альбумин - препарат для восстановления и поддержания объема циркуляции крови при травмах и операциях, иммуноглобулины - белки крови, что широко применяются для усиления способности организма противиться болезням.

"Создано не просто новый производственный объект - положено начало новой наукоемкой индустрии на основе высоких технологий. Это ставит Украину на один уровень с такими странами как , Австрия, Германия и позволяет Украине выходить на мировой рынок с медицинскими препаратами, производство которых требует собственной научно-исследовательской базы, высокой культуры производства, развития инфраструктуры донорства по самым высоким стандартам ", - говорит на официальном открытии , президент группы компаний "Биофарма". По его словам предприятие ведет переговоры с несколькими десятками правительств о налаживании поставок препаратов за границу. Регистрацию медикаментов уже начали в Германии, каждая партия тщательно проверяется лабораториями, аккредитованными ВОЗ. Препарат украинского производства будет втрое дешевле зарубежных аналогов.

Увеличение мощностей украинского производителя позволит перерабатывать дополнительные объемы плазмы крови, которую собирают, но не используют из-за ограниченного срока годности. Ежегодно утилизируется более 100 тонн плазмы, следовательно из бюджетов идут расходы более 5 млн долларов. С сегодняшнего дня эту плазму смогут использовать для производства жизненно необходимых лекарств. Новые технологии полностью исключают возможность заражения, которые были вероятными при переливании крови. Термическая обработка делает препараты абсолютно безопасными.

"Мы создали завод в котором медикаменты будут на 30-40% дешевле, чем все западные аналоги при таком же качестве. Украина за тот же самый бюджет сможет купить больше лекарств и спасти жизнь. Кроме того, построив завод, мы будем платить сотни миллионов налогов. Украине нужно создавать условия для того, чтобы молодежь не уезжала работать в другие страны ", - говорит , украинский предприниматель, один из инвесторов проекта.

Биофарма способна полностью обеспечить внутренние потребности фамацевтичного рынка Украины, а избыток продукции экспортировать за границу. Конкурентами завода на международном рынке станут компании из Китая, Австрии и ЮАР.

"Биофарма" - отечественная иммунобиологическая фармацевтическая компания с более 120 летней историей. Предприятие разрабатывает и производит препараты из плазмы донорской крови, рекомбинантные препараты, пробиотики и традиционные лекарственные средства. Ежегодно компания выпускает около 20 млн. упаковок и экспортирует продукцию в 36 стран. Препараты производства "Биофарма" проходят проверку качества в иностранных и украинских аудиторов как минимум 4 раза в год. В 2005 году на Международном форуме качества украинский производитель получил сертификат ISO серии 9001. В 2014 году в Белой Церкви запустили первую очередь биофармацевтической научно-производственного комплекса. Через год руководство компании передало МОЗ медикаменты общей стоимостью 1 млн. гривен на лечение военных, пострадавших в зоне АТО. В этот же день заложили первый камень строительства нового завода-фракционаторов по производству препаратов из плазмы донорской крови.

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