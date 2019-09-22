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|Минималку изменят: какие пенсии и зарплаты украинцы будут получать в 2020 году
|22.09.2019 08:48
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Минимальная пенсия может вырасти на 9%, а средняя заработная плата – на 16,5%, пишет со ссылкой на .
Об этом свидетельствуют данные проекта закона “О государственном бюджете Украины на 2020 год” (проект №2000), который Кабинет Министров подал в Верховную Раду.
Законопроект предлагает установить в месяц прожиточный минимум для одного трудоспособного лица в размере:
Основные социальные и демографические группы населения будут иметь такой прожиточный минимум:
Согласно проекту закона, минимальная пенсия вырастет на 9%.
Среднемесячная заработная плата (брутто) по Украине будет составлять 12 043 грн, что говорит о ее росте на 1072 грн.
Минимальная зарплата украинцев составит 4723 грн, а зарплаты работников первого тарифного разряда Единой тарифной сетки – 2102 грн.
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