Сегодня власти нужно очень осторожно подходить к принятию непопулярных и очень острых решений, в первую очередь, касающихся войны на востоке Украины. На Банковой должны понимать, что повторения Майдана уже не будет.

Если начнется сдача национальных интересов, то найдутся люди, которые выразят свой протест в той или иной форме. Это уже будет не та розовая, наивная толпа, которая выходила на Майдан в 2013-2014, полная надежд. Такое мнение в эфире одной из радиостанций высказал военный знаток Алексей Арестович, передает со ссылкой на .

По его словам, когда начался Майдан и уже были убитые, задержанные, покалеченные, то все равно везде звучало, что «мы не можем предаваться насилию». Теперь, в случае неудовольствия, выйдет совсем другая толпа. Ей не нужны будут поводыри Майдана Кличко, и , которые в 2014-м, несмотря на смерти, продолжали стоять в прихожей и ждать, когда Янукович им встречу назначит.

Алексей Арестович отмечает, теперь же, если на протест выйдут военные, то они уже никого слушать не будут. К тому же, у них нет психологического барьера перед тем, как «влупить» как следует. Никаких месячных противостояний не будет, все за считанные часы решиться. Никакой полицейский аппарат, никакой Аваков это предотвратить не сможет. Поэтому лучше до этого не доводить.

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