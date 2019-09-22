Неполитические Сводки
|Новый закон Зеленского позволит хорошо заработать всем
|22.09.2019 10:21
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предложил принять законопроект о «гонорарах» за разоблачения нечестных чиновников и взяточников. Если информация правдива, то сообщивший может получить 10% от похищенной (или растраченной) суммы.
Как разбогатеть на разоблачении коррупции, пишет со ссылкой на .
Основные пункты законопроекта:
— «ябеды» будут защищены от увольнения, преследования, а все имена обещают не разглашать;
— обличители коррупционеров будут поощряться премиями;
— информаторов будут извещать о ходе расследования;
— на чиновника, который занимается распределением бюджетных средств, можно жаловаться, а правоохранительные органы обязаны отреагировать на заявление;
— закон могут принять в этом году, а работать он начнет с 1 января 2020 г.
Инструкция для обличителя:
— в жалобе должен быть указан факт, который можно проверить;
— жаловаться необходимо только в правоохранительные органы;
— на проверку дается 10 дней. Если быстро проверить не получается, срок продлевается до 60 дней;
— далее дело передается в суд, и судья решает, заслужил ли информатор премию.
Деньги обличитель получает если убыток бюджету составляет от 5 000 прожиточный минимум, а это — 9,6 млн грн. Максимально информатор может заработать 3 000 минимальных зарплат, что составляет 12,5 млн грн, а минимально – 10% от 5 000 прожиточных минимумов, т.е. 960 тыс. грн.
Откуда будут платить за доносы?
Оплачивать такую работу будут из бюджета. Дополнительно планируется разработать законопроект о гражданской конфискации. Уличенные чиновник будет платить в бюджет, и эти деньги сможет получить тот, кто сообщил о растрате или взятке.