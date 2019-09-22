Неполитические Сводки
|В США требуют стенограмму разговора Трампа и Зеленского
|22.09.2019 10:40
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Конгрессмены обратились к администрации президента Дональда Трампа с требованием предоставить стенограмму разговора между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, передает со ссылкой на .
С требованием предоставить доступ к полной стенограмме разговора двух президентов выступил Комитет по разведке Палаты представителей. С подобным требованием к Белому дому обратилась сопредседатель группы поддержки Украины в Конгрессе конгресвумен Марси Каптур, пишет Голос Америки.
"Сегодня пресса указывает, что жалоба подана представителем разведки, в рамках защиты обличителей нарушений в отношении возможного нарушения президентом Трампом основ национальной безопасности, может касаться Украины", - говорится в заявлении Каптур.
Анонсирована дата первой встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Она состоится 25 сентября.