Конгрессмены обратились к администрации президента Дональда Трампа с требованием предоставить стенограмму разговора между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, передает со ссылкой на .

С требованием предоставить доступ к полной стенограмме разговора двух президентов выступил Комитет по разведке Палаты представителей. С подобным требованием к Белому дому обратилась сопредседатель группы поддержки Украины в Конгрессе конгресвумен Марси Каптур, пишет Голос Америки.

"Сегодня пресса указывает, что жалоба подана представителем разведки, в рамках защиты обличителей нарушений в отношении возможного нарушения президентом Трампом основ национальной безопасности, может касаться Украины", - говорится в заявлении Каптур.

Анонсирована дата первой встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Она состоится 25 сентября.

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