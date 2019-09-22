Депутат от Слуги народа Ирина Верещук заявила, что Украина должна защищать "свои ценности, которые в Европе давно размыты", бесспорно имея в виду вопросы так называемых традиционных ценностей: семьи и религии.

Верещук считает, что Украина может учиться у Евросоюза децентрализации, организации судебной системы, правоохранительной системы, "но все-все под копирку к нам нет", об этом она сказала в эфире 112 Украина, передает со ссылкой на .

"Оно не сработает. У нас есть свои ценности, которые нужно сохранять, и которые в Европе давно размыты", - заявила Верещук.

Она считает, что нельзя сравнивать Украину ни с какой другой страной.

Депутат от Слуги народа также высказала мысль, что европейские ценности сейчас "сильно дискутируются". "Есть Польша или Венгрия, где более традиционные ценности, когда мы говорим о семье, церкви, религии, о понятии семьи, пола и других, это все дискуссия", - убеждена депутат.

По недавнему социологическому опросу, 55% граждан считают, что дела в Украине идут в правильном направлении. Это самый высокий показатель за восемь лет. 18% украинцев это направление оценивают как неправильное, 26% не определились.

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