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|Депутат от "Слуги народа" заявила, что украинские ценности "не совпадают" с европейскими
|22.09.2019 11:17
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Депутат от Слуги народа Ирина Верещук заявила, что Украина должна защищать "свои ценности, которые в Европе давно размыты", бесспорно имея в виду вопросы так называемых традиционных ценностей: семьи и религии.
Верещук считает, что Украина может учиться у Евросоюза децентрализации, организации судебной системы, правоохранительной системы, "но все-все под копирку к нам нет", об этом она сказала в эфире 112 Украина, передает со ссылкой на .
"Оно не сработает. У нас есть свои ценности, которые нужно сохранять, и которые в Европе давно размыты", - заявила Верещук.
Она считает, что нельзя сравнивать Украину ни с какой другой страной.
Депутат от Слуги народа также высказала мысль, что европейские ценности сейчас "сильно дискутируются". "Есть Польша или Венгрия, где более традиционные ценности, когда мы говорим о семье, церкви, религии, о понятии семьи, пола и других, это все дискуссия", - убеждена депутат.
По недавнему социологическому опросу, 55% граждан считают, что дела в Украине идут в правильном направлении. Это самый высокий показатель за восемь лет. 18% украинцев это направление оценивают как неправильное, 26% не определились.