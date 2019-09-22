В мае этого года на ежегодной конференции F8 Facebook представил новый дизайн соцсети. И сейчас наконец началось тестирование новой версии, пишет со ссылкой на .

Новый дизайн веб-версии популярной соцсети появился только у некоторых ее пользователей. Сначала на странице высвечивается уведомление об новшествах и о том, что новый дизайн запущен пока в тестовом режиме.

Это крупнейший редизайн за все 15 лет существования Facebook, и изменения заметны с первого взгляда. Синей фирменной «шапки» сверху страницы больше нет, а логотип компании имеет уже не квадратную, а круглую форму.

Новый интерфейс становится все более минималистическим, значки навигации перенесены из правого верхнего угла в центр, шрифт стал несколько крупнее. Дизайн страницы настроек соцсети остался прежним.

Интересной особенностью является то, что лента новостей теперь запоминает место, на котором остановился человек. Если вы перейдете на другую страницу, а потом снова вернетесь в ленту — она отобразится на том же самом месте.

Когда будет завершено тестирование Facebook и версия с новым дизайном будет доступна всем пользователям соцсети — пока неизвестно.

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