Народный депутат от партии Слуга народа Сергей Литвиненко во время заседания Верховной Рады планировал вечернее застолье с водкой и шашлыками.

Фото были сделаны во время заседания парламента 20 сентября. Кадры его переписки опубликовала Страна.ua, передает со ссылкой на .

"Сегодня буду, поставьте пару патронов в морозиловку слезы пшеничной. Может, какого-то шашлыка, помидоров, хлебушка. У армян ребрышки есть, может", - написал Литвиненко.

Это не первый случай с Сергеем Литвиненко. Именно он стал первым нардепом от Слуги народа, которого уличили в кнопкодавстве.

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