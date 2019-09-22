Неполитические Сводки
- В Киеве из-за жуткого ДТП с такси двое человек попали в больницу в тяжелом состоянии
- Что делать, чтобы пластиковые окна не сифонили зимой
- Нардеп от "Слуги народа" планировал застолье во время заседания Верховной Рады
- В Китае девочка-подросток умерла после приготовления попкорна по рецепту блогера
- Facebook решил измениться, и сразу до неузнаваемости
|Нардеп от "Слуги народа" планировал застолье во время заседания Верховной Рады
|22.09.2019 11:54
|
Народный депутат от партии Слуга народа Сергей Литвиненко во время заседания Верховной Рады планировал вечернее застолье с водкой и шашлыками.
Фото были сделаны во время заседания парламента 20 сентября. Кадры его переписки опубликовала Страна.ua, передает со ссылкой на .
"Сегодня буду, поставьте пару патронов в морозиловку слезы пшеничной. Может, какого-то шашлыка, помидоров, хлебушка. У армян ребрышки есть, может", - написал Литвиненко.
Это не первый случай с Сергеем Литвиненко. Именно он стал первым нардепом от Слуги народа, которого уличили в кнопкодавстве.