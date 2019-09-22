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Крупнейшее землетрясение за 30 лет: есть пострадавшие
22.09.2019 12:49
Крупнейшее землетрясение за 30 лет: есть пострадавшие По теме:

Албанию всколыхнуло мощное землетрясение. Он является самым сильным за последние 30 лет.

Эпицентром землетрясения стала столица страны, где были зафиксированы толчки силой 5,8 баллов, передает со ссылкой на .

Об этом пишет Reuters

Толчки потрясли столицу Тирану и портовый город Дуррес.

Землетрясение произошло на глубине 10 километров

Министр здравоохранения Огерта Манастирлиу заявила, что сейчас 68 человек получают лечение от травм.

В Тиране была повреждена электрическая сеть и отключен мобильную связь.

Замедление скорости вращения Земли приводит к более сильных землетрясений.

"Гравитация Луны создает приливные волны на Земле. Эти волны пытаются вертеться с той же скоростью, что и остальные планеты. По мере того, как она движется впереди Луны, спутник пытается оттянуть нас назад. Это и замедляет вращение Земли", - заявил ученый Мэтью фанк.

Детали далее в статье.







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