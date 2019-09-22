Крупнейшее землетрясение за 30 лет: есть пострадавшие По теме: Албанию всколыхнуло мощное землетрясение. Он является самым сильным за последние 30 лет. Эпицентром землетрясения стала столица страны, где были зафиксированы толчки силой 5,8 баллов, передает со ссылкой на . Об этом пишет Reuters Толчки потрясли столицу Тирану и портовый город Дуррес. Землетрясение произошло на глубине 10 километров Министр здравоохранения Огерта Манастирлиу заявила, что сейчас 68 человек получают лечение от травм. В Тиране была повреждена электрическая сеть и отключен мобильную связь. Замедление скорости вращения Земли приводит к более сильных землетрясений. "Гравитация Луны создает приливные волны на Земле. Эти волны пытаются вертеться с той же скоростью, что и остальные планеты. По мере того, как она движется впереди Луны, спутник пытается оттянуть нас назад. Это и замедляет вращение Земли", - заявил ученый Мэтью фанк. Детали далее в статье.











Сводка.нет - Новости Украины и Мира



события общество и культура землетрясение луны волны земли толчки Теги: происшествия