В воскресенье резко ухудшатся погодные условия. Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий по всей территории Украины.

Кроме западных областей, ожидаются порывы ветра 15-20 м / с, передает со ссылкой на .

Об этом сообщается на сайте ДСНС

"22 сентября ночью в Карпатах и ​​на Луганщине сильные заморозки 0-3 ° (II уровень опасности). 23 сентября на севере Левобережья на поверхности почвы заморозки 0-3 ° (И уровень опасности). По Киевской области 22 сентября порывы ветра 15-20 м / с (И уровень опасности). По 22 сентября порывы ветра 15-20 м / с (И уровень опасности) ".

Нынешнее лето в Украине стало самым теплым за 139 лет, сколько ведутся метеонаблюдения. Жарко было на всей планете. В течение ХХ в. средняя температура воздуха на большей части территории Земли выросла на 2 ° C, сообщают в климатическом фонде "Беркли Еарс". Стремительно теплеет в Средней Азии, Европе, Северной Азии.

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