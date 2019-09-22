Обернуть хлеб вокруг ноги? Ерунда какая, скажете вы. Но не судите, пока не попробуете!

Когда лето в разгаре, мы выходим на улицу, чтобы насладиться хорошей погодой, побродить по окрестностям, отдохнуть в парке или на пляже. Мы надеваем самые удобные вещи из нашего летнего гардероба и готовы носить сандалии и шлепанцы с утра до ночи, пишет со ссылкой на .

Но готовы ли к этому наши ноги?

Когда на улице жарко, хорошо иметь возможность носить легкую одежду, такую как летние платья или шорты и футболки. Но надеть пару сандалий может быть сложно, если наши ноги не готовы к тому, чтобы их показали миру. Они заперты в носках и сапогах всю зиму и становятся не очень красивыми за эти долгие холодные месяцы. Могут появиться уродливые и болезненные мозоли.

Решение

Мозоли — удручающее явление, особенно если вы носите красивые сандалии. К счастью, существует простое решение этой проблемы. И у вас наверняка есть все, что нужно:

хлеб;

яблочный уксус;

пленка.

Что делать?

Окуните ломтик хлеба в яблочный уксус. Поместите хлеб на пораженную область, на пятку, например, если на ней есть мозоли. Плотно оберните ступню с ломтиком хлеба пленкой и… на следующее утро вы не поверите своим глазам! Мозоли исчезнут и уступят место мягкой, нежной коже. Достаточно промыть ступни водой, и ваши ноги будут готовы увидеть дневной свет. И что важнее – быть увиденными!

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