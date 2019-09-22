В матче четвертого тура Серии А сошлись "Милан" и "". Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу "нерадзурри" со счетом 2:0, передает со ссылкой на .

С первых минут гости все больше искали счастья у ворот "красно-черных", но игра Доннарумы не позволяла долго открыть счет.

Лишь в начале второго тайма, на 49-й минуте, "Интеру" удалось забить гол - автором забитого мяча стал полузащитник Марсело Брозович. На 78-й минуте преимущество "Интера" удвоил нападающий Лукаку.

В свою очередь, "Милан" не смог ничем ответить на результативные удары соперника.

После этого матча "Милан" с шестью очками занимает девятое место в турнирной таблице Серии А. "", в свою очередь, с 12 пунктами является лидером.

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