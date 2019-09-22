В на Окружной дороге автомобиль влетел в маршрутку Sprinter.

Аварии произошла утром 22 сентября, пострадал водитель легковушки. Об этом передает со ссылкой на .

"По словам водителя , он двигался по Окружной дороге в сторону Теремков. Мужчина за рулем "догнал" микроавтобус и врезался в заднюю левую часть автомобиля правым боком. был такой силы, что Sprinter отбросило на несколько метров вперед, а раскрутило на проезжей части и выбросило на обочину", - говорится в сообщении.

В маршрутке находилось 6-8 человек, никто из них не получил травм. В то же время водителя пришлось госпитализировать.

Автомобили получили серьезные повреждения: в полностью смят весь правый бок, в Sprinter разорвана левая задняя сторона.

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