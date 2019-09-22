В 6-м туре АПЛ Сити уничтожил Уотфорд со счетом 8:0. Аналитический портал WhoScored выставил свои оценки игроков за матч Сити - Уотфорд, передает со ссылкой на .

Фулбэка Бенжамен Мэнди и Анхелиньо, которые сыграли по одному тайму, получили одни из худших оценок в состоянии Сити - 6.7 и 7.1 соответственно. Меньше было только в Канселу - 6.5.

Хосеп Гвардиола не поставил основного левого защитника Сити Александра на матч из-за ротации.

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