|Конкуренты Зинченко не впечатлили в игре с "Уотфордом"
|22.09.2019 15:01
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В 6-м туре АПЛ Сити уничтожил Уотфорд со счетом 8:0. Аналитический портал WhoScored выставил свои оценки игроков за матч Сити - Уотфорд, передает со ссылкой на .
Фулбэка Бенжамен Мэнди и Анхелиньо, которые сыграли по одному тайму, получили одни из худших оценок в состоянии Сити - 6.7 и 7.1 соответственно. Меньше было только в Канселу - 6.5.
Хосеп Гвардиола не поставил основного левого защитника Сити Александра на матч из-за ротации.