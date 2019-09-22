|Армия пересядет на электротанки
|22.09.2019 15:37
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Военные из Австралии в ближайшие десятилетия полностью перейдут на технику, работающую на электричестве или как минимум оснащенную гибридными силовыми установками.
Об этом в своем исследовании The future of electric and hybrid technology инженер-электротехник, майор Мэтью Вуд, представляющий подразделение Future Land Warfare Branch Управления сухопутных войск армии Австралии, передает со ссылкой на .
Использование электрической военной техники позволит армии не зависеть от поставок бензина и других горюче-смазочных материалов. Электричество также можно применять для мгновенного ускорения военного транспорта, тогда как ДВС не позволяет технике разгоняться с такой скоростью.
Еще одной причиной, по которой австралийские военные начнут использовать электрическую технику, станет простота ее обслуживания и ремонта, прогнозирует Вуд.
Преимущества электрических транспортных средств выходят далеко за рамки топливной эффективности и дают организациям вроде армии реальные возможности для развития. Учитывая географическую изоляцию Австралии и огромные расстояния внутри страны, я понимаю, почему процесс перехода на электромобили идет так медленно. Но если упустим момент, то догонять будет уже очень дорого.
При этом в статье не указывается, когда австралийские военные должны перейти на электрическую или гибридную технику.