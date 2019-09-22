|Из Украины исчезнет шампанское и коньяк
|22.09.2019 16:14
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В Украине исчезнет шампанское и коньяк. Теперь они будут называться игристым вином и бренди.
поддержал во втором чтении в целом законопроект №1065, который предусматривает усовершенствование правовой защиты географических указаний.
За документ проголосовали 277 парламентариев, передает со ссылкой на .
Законопроект запрещает использовать названия "шампанское" и "коньяк" для напитков, произведенных не во Франции.
Принятие документа предусмотрено обязательствами Украины в рамках евроинтеграции и международного законодательства о защите интеллектуальной собственности.
За лето 2019 году в Украине было продано самые дорогие в истории автомобиля. В общем, возросло количество проданных машин на 18%. Усилиями всех дилеров было продано 23000 новых автомобилей.
Так, самым популярным авто в Украине по итогам 3-х летних месяцев стал KIA Sportage.