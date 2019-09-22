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Из Украины исчезнет шампанское и коньяк
22.09.2019 16:14
Из Украины исчезнет шампанское и коньяк По теме:

В Украине исчезнет шампанское и коньяк. Теперь они будут называться игристым вином и бренди.

поддержал во втором чтении в целом законопроект №1065, который предусматривает усовершенствование правовой защиты географических указаний.

За документ проголосовали 277 парламентариев, передает со ссылкой на .

Законопроект запрещает использовать названия "шампанское" и "коньяк" для напитков, произведенных не во Франции.

Принятие документа предусмотрено обязательствами Украины в рамках евроинтеграции и международного законодательства о защите интеллектуальной собственности.

За лето 2019 году в Украине было продано самые дорогие в истории автомобиля. В общем, возросло количество проданных машин на 18%. Усилиями всех дилеров было продано 23000 новых автомобилей.

Так, самым популярным авто в Украине по итогам 3-х летних месяцев стал KIA Sportage.







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