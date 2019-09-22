|Полномасштабной войны между России Украиной не будет
|22.09.2019 16:52
|
Прямого полномасштабного конфликта России с Украиной быть не может.
Об этом он заявил Министр обороны России Сергей Шойгу, передает со ссылкой на .
"С братским народом Украинская Россия" будет жить в мире и добрососедстве. Даже думать об этом не хочу. Очень надеюсь, что у украинского народа и в украинской власти хватит воли, сил и возможностей остудить те горячие головы, которые призывают к подобной глупости и безумного сюжета, - дерзко заявил он.
В стиле русской пропагандистской риторики он добавил, что "когда-то" экстремистов "в Украине все равно придется останавливать". Он также добавил, что "жаль только, что это не было сделано раньше".
Конгрессмены обратились к администрации президента Дональда Трампа с требованием предоставить стенограмму разговора между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.
С требованием предоставить доступ к полной стенограммы разговора двух президентов выступил Комитет по разведке Палаты представителей. С подобным требованием к Белому дому обратилась сопредседатель группы поддержки Украины в Конгрессе конгресвумен Марси Каптур.