В Индии родилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками, передает со ссылкой на .

Вместе с двчинкою также родился абсолютно здоровый брат-близнец. Как отмечают врачи, сначала женщина должна была родить тройню, однако два плода срослись. Об этом сообщает Daily Mail.

Медики не могли предвидеть проблему, ведь женщина во время беременности ни разу не сделала УЗИ.

Новорожденную девочку планируют перевезти в более нынешний госпиталь в Джайпуре для лечения. Предполагается, что после удаления лишних конечностей она сможет жить нормальной жизнью.

В Желтых Водах на Днепропетровщине женщина выбросила новорожденного ребенка. Обьяснила тем, что дитя родился мертвым.

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