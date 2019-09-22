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Ребров не сходит со страниц венгерской прессы
22.09.2019 18:24
Ребров не сходит со страниц венгерской прессы По теме:

Главный тренер "Ференцвароша" регулярно попадает на первые полосы популярных изданий, передает со ссылкой на .

"Как минимум 8 журналов о спорте на витрине венгерского супермаркета. В одном из них Ребров на обложке и большой рассказ на развороте. В противном разворот также о Реброва.

Выводы два: в Венгрии есть спрос на прессу, ее читают, а Ребров действительно звезда в Венгрии".

Бывший игрок и тренер "" возглавил угосрький "Ференцварош" летом прошлого года. Команда сразу завоевала чемпионский титул.







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