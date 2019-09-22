|Назвали самую модную верхнюю одежду этой осенью
|22.09.2019 19:00
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В этом осенне-зимнего сезона будут популярными Кейп. Это пальто с отверстиями для рук.
Об этом сообщила дизайнер Елена Буренина, передает со ссылкой на .
"Очень известный кейп - пальто с отверстиями для рук. Обычного кроя пальто уходят на второй план. Также теряют слава штаны на бедрах. Из новых тенденций - в моде" архитектурный направление ", а также эффект кокона, цветочные принты, спортивный стиль с присущими ему неоновыми оттенками ", - отметила женщина.
Кейп - женская накидка с четко очерченными линиями плеч. Рукава в такой одежде отсутствуют или вместо них узкие проемы.
Впервые Кейп появились в средневековье в Англии, где они защищали от дождя и холода.
В качестве аксессуаров дизайнер посоветовала приобрести крупные украшения, шляпы и платки, которые снова в моде, а также перчатки во кейп. Также в тренде бант как элемент центральной композиции в образе.
Укороченные и средней длины модели следует носить с облегающим низом. Это могут быть брюки, узкие джинсы и прямые юбки.
Тип обуви, сочетающаяся с Кейп, зависит от стиля одежды. Здесь уместны будут высокие или низкие сапожки, как на толстом низком, так и на высоком тонком каблуке. Долгое кейп лучше будет выглядеть со шпилькой.
Никогда из моды не выйдут леопардовые принты, минимализм, флористика и милитари.
Для женщин всегда популярен животный принт. Состоит из коричневого, бежевого и черного цветов.
Для мужчин минимализм является находкой в гардеробе. В американском стиле также присутствуют чистые линии.