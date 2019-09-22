|Смертельная авария под Одессой: установили причину
|22.09.2019 19:36
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В Одесской области произошло масштабное с участием маршрутки и грузовика. Умерло 9 человек.
Возможно причиной является пробитое колесо фуры.
Подтверждающая переписка появилась в Telegram-канале "Курс Одесса", передает со ссылкой на .
Сведениям поделился сын одного из одесских маршруток. Будто бы водителя грузовика выбросило на встречку. "Не было никакого обочину и только остального", - написал человек.
Информация прилетела от маршрутчиков 52-маршрута. Они узнали у следователя и участкового, который вел расследование на месте аварии.
"Говорили, что парень, который был за рулем маршрутки - очень хороший и адекватный, никогда не хамил никому, не летал. Работал на различных маршрутках там на месте, на подмене. На эту машину сел тоже на замену, второй день только", - поделился человек.
На перекрестке автодороги "Борисполь-Запорожье-Мариуполь" в Ореховском районе Запорожской области произошло смертельное авария с пожаром. Там столкнулись MAN и легковушка Zaz-Daewoo.
В результате удара погибли 35-летний мужчина, 47-летняя женщина и 2-летний мальчик.