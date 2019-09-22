|Тайфун Тапа уничтожает Японию: отменили 400 авиарейсов
|22.09.2019 19:54
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В Японии из-за тайфуна "Тапа" авиакомпании отменили 412 рейсов, передает со ссылкой на .
Кроме этого, была нарушена работа железнодорожного транспорта. В префектуре Миядзаки из-за обрывов линий электропередачи без света остались по меньшей мере 40 000 домов.
В префектуре Окинава пострадали 19 человек.
Отмечается, что два человека были сметены во время серфинга в префектуре Миядзаки, 60-летний мужчина убит, а еще один пропал без вести.
Формирование тайфуна "Тапа" началось в Тихом океане. На данный момент скорость ветра составляет 72 км / ч с порывами до 108 км / ч
Синоптики прогнозируют, что к вечеру 22 сентября шторм достигнет острова Кюсю.
В Атлантике сформировался тропический шторм "Умберто" .В настоящее время в зоне действия "Умберто" скорость ветра достигает 64 км / ч.