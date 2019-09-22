Отечественными водительскими правами можно будет воспользоваться в Турции. Об этом договорились министр внутренних дел Украины и председатель Национальной полиции Сергей Князев во время встречи с министром внутренних дел Турецкой республики Сулейманом Сойлу, передает со ссылкой на .

В свою очередь водительские удостоверения турок будут действовать на территории нашего государства.

Также продолжает активную работу в контактной группе - Украины-Турции-Азербайджана-Грузии по борьбе с транснациональной организованной преступностью.

"Турция уже передала двух граждан, которых разыскивала полиция Украина. Двух человек, подозреваемых в терроризме мы передали Турции. Еще один человек ждет экстрадиции", - рассказал Сергей Князев в Стамбуле.

В апреле 2019-го Украины усилил контроль над выдачей водительских прав. Теперь регистрацию учебных групп в сервисном центре необходимо проводить до начала занятий.

Также изменили порядок выдачи водительских прав. Экзамены в автошколах фиксируются на видео, срок действия первого свидетельства об окончании обучения сократили до двух лет.

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