За лето 2019 году в Украине было продано самые дорогие в истории автомобиля. В общем, возросло количество проданных машин на 18%. Усилиями всех дилеров было продано 23000 новых автомобилей, передает со ссылкой на .

Так, самым популярным авто в Украине по итогам 3-х летних месяцев стал KIA Sportage.

Не намного отстают такие марки: RENAULT Duster, RENAULT Logan, TOYOTA RAV4, RENAULT Sandero, TOYOTA Land Cruiser Prado, SKODA Octavia, HYUNDAI Tucson, NISSAN Qashqai и TOYOTA Camry.

Сразу несколько рекордов было поставлено в июне и июле 2019 года.

Абсолютный рекорд стоимости автомобиля установил бронированный Mercedes-Benz S600 - 800 000 долларов. И Rolls-Royce Phantom и Cullinan по цене 570-670 тысяч долларов.

Кроме того, украинцы приобрели несколько Bentayga и Continental GT и GTC по цене в районе 300-380 тысяч долларов, Urus за 280-300 тысяч долларов, DBS за 380 000 долларов.

Были также проданы Range Rover, Porsche Cayenne и 911 по цене около 240 000 долларов.

В прошел третий фестиваль New Cars Fest 2019.

На западе мировые автобренды представляют свои топовые новинки. Среди них , , , Seat, , , FEAT и . Посетители фестиваля могут получить всю необходимую информацию об автомобилях, оценить салон, багажник и провести тест-драйв. Организатор фестиваля - медиагруппа "Автоцентр"

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