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|Россияне в который раз попались на жульничестве. Теперь их не пустят на Олимпиаду в Токио
|22.09.2019 22:22
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Московская антидопинговая лаборатория подделала данные, прежде чем отправить и в WADA
Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 в Токио, передает со ссылкой на .
Как пишет издание, причинами являются подозрения в том, что Московская антидопинговая лаборатория подделала данные, прежде чем отправить их в Всемирного антидопингового агентства (WADA).
В агентстве считают, что Москва манипулировала данными в течение последних 18 месяцев.
"В течение следующих двух месяцев могут быть представлены новые доказательства подделки допинг-проб, что может привести к исключению российских спортсменов от участия в Олимпийских играх", - говорится в сообщении.
В последние годы россияне несколько раз попадали в громкие скандалы. В 2016 году их легкоатлетов не допустили к Олимпиаде в Рио.