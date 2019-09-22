 Россияне в который раз попались на жульничестве. Теперь их не пустят на Олимпиаду в Токио - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Россияне в который раз попались на жульничестве. Теперь их не пустят на Олимпиаду в Токио
22.09.2019 22:22
Россияне в который раз попались на жульничестве. Теперь их не пустят на Олимпиаду в Токио По теме:

Московская антидопинговая лаборатория подделала данные, прежде чем отправить и в WADA

Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 в Токио, передает со ссылкой на .

Как пишет издание, причинами являются подозрения в том, что Московская антидопинговая лаборатория подделала данные, прежде чем отправить их в Всемирного антидопингового агентства (WADA).

В агентстве считают, что Москва манипулировала данными в течение последних 18 месяцев.

"В течение следующих двух месяцев могут быть представлены новые доказательства подделки допинг-проб, что может привести к исключению российских спортсменов от участия в Олимпийских играх", - говорится в сообщении.

В последние годы россияне несколько раз попадали в громкие скандалы. В 2016 году их легкоатлетов не допустили к Олимпиаде в Рио.







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