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Полицейские нашли на скамейке 9-летнюю девочку
23.09.2019 00:34
Полицейские нашли на скамейке 9-летнюю девочку По теме:

В ночью наряд патрульной полиции увидел на скамейке на улице Героев Днепра малолетнюю девочку без сопровождения взрослых.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в столице, передает со ссылкой на .

"Около полуночи патрульные увидели на улице девочку без сопровождения взрослых. Во время общения она сказала, что ее зовут Величко Александра, ей 9 лет и живет она на пятом этаже 9-этажного дома на улице Героев Днепра", - говорится в сообщение.

Себя называет Аля. Больше информации ребенок не предоставила ", - сказано в сообщении.

Правоохранители сейчас выясняют все обстоятельства инцидента.

В Днепре мужчина похитил 6-летнюю дочь и жил с ней в лесу на Житомирщине.

Там разыскали отца-похитителя с ребенком 18 сентября. Девочку вернули матери, рассказали в отделе коммуникации ГУНП в Днепропетровской области.

Следователи открыли уголовное производство по факту похищения ребенка. Продолжаются следственные действия.







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