В умер хозяин всемирной сети отелей Hilton - Баррон Хилтон.

Бизнесмен умер в возрасте 92 лет по естественным причинам. Об этом сообщил его сын Стивен Хилтон, передает со ссылкой на .

"Мой отец был любящим мужем для нашей матери, Мэрилин, прекрасным примером для подражания для его восьми детей, верным и щедрым, дальновидным бизнесменом, уважаемым лидером и страстным спортсменом. Он прожил жизнью больших приключений и исключительных достижений", - подчеркнул Стивен.

Баррон Хилтон - сын основателя сети отелей Hilton Конрада Хилтона. Он покинул пост президента компании Hilton Hotels Corporation в 1996 году, однако еще десять лет возглавлял совет директоров. В 2007 году Баррон Хилтон завещал почти все свое состояние фонду Conrad N. Hilton Foundation.

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