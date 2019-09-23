 "Шахтер" в центральном матче тура одолел "Десну" - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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"Шахтер" в центральном матче тура одолел "Десну"
23.09.2019 01:31
"Шахтер" в центральном матче тура одолел "Десну" По теме:

Донецкий "" на выезде победил черниговской "Десны" в центральном матче чемпионата Украины - 0:1.

Единственный гол в матче забил в первом тайме Марлос после великолепной передачи Тайсона, передает со ссылкой на .

Команды имели еще несколько возможностей в первом тайме, но не реализовали ни одной.

Во второй половине игры "Десна" попыталась переломить ход игры, однако "" выстоял. Более того, в конце игры горняки могли увеличить преимущество в счете, но надежно сыграл вратарь "Десны" Евгений Паст.

"" увеличил отрыв от преследователей. В донецкого клуба после 8 туров максимальное количество зачетных баллов - 24. Горняки единолично возглавляют турнирную таблицу.
В "Десны" осталось 14 и она осталась на втором месте.







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