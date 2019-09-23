|"Шахтер" в центральном матче тура одолел "Десну"
|23.09.2019 01:31
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Донецкий "" на выезде победил черниговской "Десны" в центральном матче чемпионата Украины - 0:1.
Единственный гол в матче забил в первом тайме Марлос после великолепной передачи Тайсона, передает со ссылкой на .
Команды имели еще несколько возможностей в первом тайме, но не реализовали ни одной.
Во второй половине игры "Десна" попыталась переломить ход игры, однако "" выстоял. Более того, в конце игры горняки могли увеличить преимущество в счете, но надежно сыграл вратарь "Десны" Евгений Паст.
"" увеличил отрыв от преследователей. В донецкого клуба после 8 туров максимальное количество зачетных баллов - 24. Горняки единолично возглавляют турнирную таблицу.