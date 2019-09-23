Во Львове в рамках 26-го Форума издателей состоялся писательский марафон в поддержку находящихся в России украинских граждан, передает со ссылкой на .

К акции присоединился освобожден украинский политзаключенный Олег Сенцов. Кроме него, в марафоне приняли участие Мирослав Маринович, , Андрей Курков, Галина Крук, Вахтанг Кебуладзе, Римма Зюбина и Александра . Они, в частности, зачитали письма, политзаключенных, находящихся за решеткой, а также их родственников.

"Мне очень приятно находиться во Львове. Спасибо львовянам за поддержку. Благодаря вашему труду, мы на свободе. У меня много дел, но самое главное - борьба за других пленных, находящихся за решеткой", - сказал Олег Сенцов.

После во Львовской национальной филармонии началась первая презентация нового сборника Олега Сенцова, "маркетеру". Книга является второй частью автобиографической трилогии автора. Ее он написал в заключении.

Украинский режиссеру Олегу Сенцов вручили Национальную премию имени Тараса .

Награду он получил в номинации кинематография за фильмы "Гамер" и "Носорог", сообщается на странице комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко

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