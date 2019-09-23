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|Разгон активистов на Львовщине: в полиции прокомментировали ситуацию
|23.09.2019 03:06
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В полиции заявили, что были вынуждены применить силу против активистов в Сосновке Львовской области, передает со ссылкой на .
"На законные требования правоохранителей блокировщики не реагировали. Полиция вынуждена была применить меры полицейского принуждения, поскольку они оказывали физическое сопротивление. Правоохранители задержали 28 нарушителей, они доставлены в отделение полиции, устанавливаются их личные данные ", - об этом сообщает пресс-служба главного управления Национальной полиции во Львовской области.
В ведомстве также отметили, что во время событий в Сосновке пострадали 8 правоохранителей.
"Во время мер по разблокированию движения участники акции блокировки нанесли телесные повреждения восьмерым правоохранителям. Одного из них, 38-летнего старшего сержанта полиции, доставили в больницу. Диагноз уточняется", - говорится в сообщении.
На Львовщине полиция жестоко разогнала активистов, которые блокировали вагоны с российским углем на железнодорожной станции Сосновка. Среди задержанных ветераны АТО, шахтеры, а также первый командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко.