Дональд Трамп признал, что во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским обсуждал коррупцию и упоминал в этом контексте своего конкурента на выборах в 2020 году Джо Байдена. Об этом Трамп заявил журналистам 22 сентября перед поездкой в Техас и Огайо, передает со ссылкой на .

По его словам, разговор с Зеленский был о коррупции в Украине.

"Разговор в основном был о коррупции - о всей коррупции, а также о том, что мы не хотим, чтобы наши люди, такие как прежний вице-президент Байден и его сын, создавали коррупцию в Украине", - сказал Трамп, добавив, что считает этот призыв по борьбе с коррупцией "абсолютно идеальным".

Кроме того, руководитель добавил, что у него нет проблем с тем, чтобы его адвокат Рудольф Джулиани дал показания Конгрессу.

Дональд Трамп розповів про деталі своєї розмови з Володимиром Зеленським @ZelenskyyUa pic.twitter.com/zmW7Yweb5D

— Голоc Амepики (@chastime) September 22, 2019

Напомним, писало, что председатель комитета по разведке палаты представителей, представитель Демократической партии Адам Шифф заявил, что если давление Трампа на Зеленского будет доказано, импичмент может стать единственным выходом из ситуации.

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