Президент в августе заработал 28 тыс. грн.

О зарплате главы государства и руководства Офиса президента сообщил портал "Слово і Діло", передает со ссылкой на .

Самая высокая зарплата в августе была у руководителя Офиса президента Андрея Богдана - 39 тыс. 874 грн: его оклад - 16 тыс. 919 грн, надбавки - 16 тыс. 053 грн, другие выплаты (премии, индексация, командировки) - 6 тыс. 901 грн.

Чуть меньше, 37 тыс. 644 грн, получил прежний заместитель Богдана Руслан Рябошапка, который уже назначен на должность генерального прокурора.

Алексей Гончарук, который сейчас является премьер-министром, а в августе еще был заместителем руководителя ОП, заработал 32 тыс. 398 грн.

Юрию Костюку насчитали 31 тыс. 724 грн.

Зарплата Кирилла составила 26 тыс. 407 грн.

Меньше всех заработал первый заместитель руководителя ОП Сергей Трофимов - 25 тыс.

Андрей Богдан возглавил Администрацию президента Владимира Зеленского в мае. Когда ее переименовали, с 25 июня стал руководителем Офиса президента. До этого был адвокатом бизнесмена Игоря Коломойского.

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