Неполитические Сводки
|Ярмоленка назвали лучшим игроком матча с "Манчестер Юнайтед"
|23.09.2019 05:35
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Портал WhoScored оценил игроков матча 6-го тура АПЛ "Вест Хэм" " Юнайтед" 2:0, передает со ссылкой на .
Хавбек хозяев Андрей Ярмоленко получил оценку 8.0. Больше нет ни у кого, но столько же у Аарона Крессуэлла.
29-летний украинец за 89 проведенных минут на поле нанес 3 удара в створ, один из которых оказался голом. Также футболист совершил 51 касание мяча, отдал 32 точные из 38 передач (84%), выиграл одну верховую дуэль и один раз потерял мяч.
Ярмоленко в текущем сезоне забил два гола в пяти матчах за лондонский клуб.