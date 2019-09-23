В Одесской области браконьеры напали на работников Национального парка "Тузловские лиманы", передает со ссылкой на .

Нападение совершили люди, которые воруют рыбу с помощью незаконного канала. Об этом рассказала в. о. директора национального парка Ирина Выхрыстюк, передает Думская.

"Люди, которые незаконно добывают кефаль на территории НПП "Тузловские лиманы", напали на работников нацпарка", - заявила она.

Выхрыстюк также отметила, что во время нападения, рядом с браконьерами находились трое пограничников отдела "Курортное". Она добавила, что сотрудники нацпарка находились на подконтрольной им территории и не заходили в здания рыбаков.

Глава исследовательского департамента нацпарка Иван Русев в свою очередь отметил, что браконьеров, которые воровали тонны рыбы было 40, они вырвали у сотрудников госохраны парка фото- и видеокамеры. Пострадавшие выехали в больницу снимать побои.

В Национальном парке Крюгер (ЮАР) слон растоптал браконьера. О смерти мужчины рассказали его сообщники-браконьеры. Поисковая группа пыталась найти тело, но обнаружила только человеческий череп и брюки. Тело съели львы.

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