Одна из пострадавших в масштабном под Одессой остается в тяжелом состоянии в реанимации городской клинической больницы №11, передает со ссылкой на .

Женщину прооперировали, однако впереди ее ждет длительное лечение, сообщил заместитель главного врача по хирургической части Одесской городской клинической больницы №11 Вадим Стоев.

"Женщина получила тяжелые травмы в результате столкновения маршрутки с автоцистерной.Поступила с переломами верхней и нижней конечности, с травмой головы, грудной клетки и брюшной полости. После операции пациентка в сознании. Однако состояние остается тяжелым. Когда его стабилизируют, женщину ждут еще как минимум две операции", - сообщил врач.

Сколько времени потерпевшая еще будет находиться в реанимации - пока неизвестно. Однако после таких телесных повреждений для восстановления человеку необходимо около 5 месяцев, по словам Стоева.

Еще двое пострадавших из маршрутки пребывают в реанимации Одесской областной клинической больницы.

"Состояние их тяжелое, но стабильное, контролируемое. Объем травмы - переломы позвоночника, грудной клетки, таза. Будем надеяться, что будут выздоравливать", - рассказала врач отделения интенсивной терапии Татьяна Сенчук.

Водителя грузовика, который тоже был в больнице, после оказания необходимой помощи - выписали.

21 сентября в результате столкновения маршрутки и грузовика в Овидиопольском районе Одесской области погибли 9 человек. Из маршрутки сообщением "Большая Долина - Одесса", в салоне которой было 11 человек, осталась лишь куча металлолома.

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