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|Приметы на 23 сентября: что нельзя делать
|23.09.2019 08:25
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23 сентября православная церковь почитает память епископов Петра и Павла, живших в византийском городе Никея в IX веке и пострадавших за христианскую веру. Святитель Петр при царе Льве Исавре (813-820) защищал православную веру, боролся с иконоборцами, за что потерпел страдания.
Скончался он после 823 года, передают со ссылкой на .
Традиции 23 сентября
В этот день в былые времена отмечали именины рябины. По народным поверьям, она могла защитить от нечистой силы: "Если кого-то нечисть мучает, к груди поступает, душит, сна не дает, нужно взять ветку рябины и очертить ею круг вокруг себя. Тогда нечистая сила сгниет и человек освободится". Поэтому окна на зиму украшали рябиновыми гроздями, а ягоды, принесенные с мороза, помогали избавиться от головной боли.
К этому дню приурочен сбор рябины. Обычно в эту пору, когда первые утренние заморозки уже прошли, ягоды становятся сладкими. Их срывали и кистями вешали под крышу. Считалось, что это принесет счастье на ближайший год. Однако срывали не всю рябину, часть оставляли на кусте – снегирям, дроздам и другой птице.
Хороший урожай рябины предвещает холодную зиму. Крестьяне из ягод заготавливали рябиновый квас – прохладительный и противовоспалительный напиток, который поможет при различных простудных заболеваниях.
В медицине рябину применяют при бессоннице, нервных и глазных болезнях. Отвары и морсы из свежих ягод отлично помогают при простуде.
Что нельзя делать 23 сентября
Приметы на 23 сентября