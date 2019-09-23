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|Экстремальная зима отменяется: климатолог изменила прогноз погоды для Украины
|23.09.2019 09:01
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Грядущая зима в Украине не будет бить морозных рекордов, как спрогнозировали британские метеорологи, а станет вполне обычной.
Об этом заявила климатолог, доцент кафедры мониторинга природопользования и предупреждения чрезвычайных ситуаций факультета экологии ХНУ им. Каразина Надежда Максименко, передает со ссылкой на
"Думаю, это обычные спекуляции. Все дело в балансе природы. Общегодовая температура, которая состоит из показателей зимних, весенних, летних и осенних температур, всегда выходит на средние многолетние показатели. Иными словами, если в какой-то сезон будет чуть теплее, чем надо, то противоположный сезон будет чуть холоднее – и таким образом сохраняется баланс", – отметила она.
По словам Максименко, летние температуры в Украине были недостаточно высокими, следовательно предсказывать аномально морозную зиму нельзя.