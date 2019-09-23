Украины приняло решение изменить структуру , однако при этом численность военныx останется прежней.

Об этом в интервью заявил министр обороны Андрей Загороднюк. Он также подчеркнул, что ресурсы страны должны использоваться по назначению, передает .

"Мы не планируем сокращать состав . Вопрос в том, чтобы те ресурсы, которые у нас есть, были направлены туда, куда нам нужно. В первую очередь это на наращивание боевых частей", – сказал Загороднюк.

Также он добавил, что страна нуждается в переоценке структуры , и стратегическое планирование уже началось.

"Есть штатная численность, а есть фактическая. Сейчас фактическая – 250 тысяч. В этом промежутке. А штатная – выше. Вопрос не в этом. Вопрос в переоценке структуры . То есть, сколько нам нужно военнослужащих, в каких бригадах, где они должны быть расположены, каким образом укомплектованы, и где мы можем высвободить личный состав, и направить в другие подразделения. Это вопросы стратегического планирования, которое сейчас уже началось", – отметил глава Украины.

По его словам, вопрос изменения структуры будет решен после принятия плана обороны Украины.

"В этом плане обороны будет сказано, какая нам нужна численность, где и в какой структуре. Мы скажем, что вот это – наша угроза, вот это – наш план обороны, здесь – нам нужно столько людей, здесь – нам нужны такие бригады, тогда общественность и все увидят, что действительно есть понимание, куда оно будет направлено, каким образом это будет структурировано", – резюмировал политик.

Также министр сообщил, что план обороны Украины будет полностью представлен в следующем году.

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