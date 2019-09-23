Люди, рожденные под этими знаками Зодиака, просто прирожденные психологи. В любой ситуации вы можете смело обращаться за их советом, пишет со ссылкой на

Дева.

Девы с рождения обладают отличными аналитическими навыками. Они могут легко разложить на молекулы любую жизненную ситуацию. Они также помогут вам определить причину вашего состояния, а также предложат способы вам помочь. Только не ждите, что Дева будет постоянно вас уговаривать.

Весы.

Если вам нужен консультант для решения вашего разногласия, то вы не найдете его лучше, чем Весы. Они всегда слушают и учитывают ситуацию со всех сторон. Весы могут найти самый мягкий и самый безболезненный путь к компромиссу. Они расскажут вам, как достичь баланса и гармонии. Однако от них не следует ожидать преференций. Весы судят правильно, хотя иногда и немного жестко.

Скорпион.

Скорпионы знают, как хранить чужие секреты. Издевательства и насмешки явно не их профиль. Они любят разбираться в сложных ситуациях, следовательно они всегда осторожны. Скорпионы всегда под рукой, чтобы помочь вам понять, как осуществить сложные изменения в вашей жизни. И они будут делать это с большим удовольствием.

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