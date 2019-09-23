Команда Зеленского загоняет Украину ловушку по Донбассу и не осознает этого По теме: Был на встрече в Офисе президента с одним из заместителей главы ( Андрей Ермак) по теме Донбасса, пишет в Юрий Романенко, передает . Общие впечатления такие: 40 минут мы слушали монолог Ермака о формуле Штайнмайера. В принципе ничего нового лично я не услышал. Все можно было уложить в 5 минут. Потом ещё 30 минут была квази-дискуссия в которой активное участие принимали порохоботствующие. Очевидно, это символизировало демократический разговор.:)) Мы услышали, что стратегия есть, но нам ее не скажут, ибо надо быть дураками , чтобы вскрываться. Согласен. Только это вообще не отвечает на вопрос, что реально собираются делать по Донбассу. И чем больше будет тактических ситуативных побед, которые будут нас подводить возврату ОРДЛо без финансовой подушки и миротворцев, но с изменениями в Конституцию по автономии, тем яростнее будет сопротивление. Мы услышали, что сегодня Украина имеет одного из сильнейших лидеров в мире. Заявление вызвало смех. Сравнивая закрытые встречи в АП с Борисом Ложкиным в 2015-2016 годах, скажу, что те были на два порядка выше по уровню дискуссии. Толку от этого, конечно, мало было, но тогда была полноценная дискуссия с разными мнениями, рефлексия, и не было самолюбования. Здесь дискуссии быть не могли, потому что позвали 30 человек, кучу порохоботов типа Трегубова и Швеца. Потому понятно, что такой формат не позволял выйти ни на содержание, ни на умный разговор. Возник вопрос: А зачем собирали? Я его собственно и задал. Единственный и задал. У меня сложилось чувство, что в данном вопросе команда Зеленского не может вести спокойный разговор. Или его побаивается. Потому по факту хотели как лучше, а получилось хуже. Потому что аргументы, что мы освободили моряков и дали им квартиры, конечно, хорошо пойдут для обывателя на «плюсах», но это вообще не отвечаеют на вопрос как помогут квартиры морякам, если нам втюхают ОРДЛО через изменения Конституции и мы своими руками создадим базу для гражданской войны. Почему гражданской войны? Потому что в дальнейшем конфликт станет внутренним, а автономия Донбассу породит кучу других автономий в других регионах, которые закономерно поставят вопрос – почему у нас должно быть меньше возможностей, хотя мы не воевали. И они будут правы. У меня складывается чувство, что в ОП надеются, что они сейчас разведут войска, обменяют всех пленных, внесут изменения в Конституцию, а потом проведут через год выборы под присмотром импотентной . А потом скажут: «Ой, а выборы стандартам не соответствуют». Это крайне наивная стратегия (если это она), потому что «вдруг» может сказать: «А выборы были демократичными». А дальше? Дальше мы обосрались. Я даже не говорю о том, что россияне это читают на раз-два. Кроме того, россияне имеют огромное влияние на . Достаточно вспомнить позицию по войне в Грузии в 2008 году. Второе, если мы понимаем в рамках такой стратегии мы не вернём ОРДЛО на приемлемых условиях, то зачем тянуть кота за яйца и не признать, что нам форсированный возврат крайне опасен. И надо переходить к варианту долговременного конфликта, который мы не раз описывали. Тогда будет ситуация идти по приднестровскому или кипрскому сценариям. Тоже не самый худший вариант. А в нашей ситуации может и лучший. И я бы ещё и референдум провёл по поводу формата. На референдуме Зеленский получит любой вариант, что захочет. Только надо захотеть. И это будет очень мощный аргумент в переговорах с Западом и Россией. Кроме того, Зеленский декларировал, что очень любит референдумы. Так что все карты в руки. Пока что я этого не вижу. Вижу надувание щёк, что «мы все контролируем и надо верить». Но, дорогие зеленые наши ребята, мы это все уже видели и при Януковиче, и при Порошенко. И все надувание щёк закончилось пшиком. Тем более, что продавливание законов по ФОПАм показало, что власть традиционно лупит по тем, кого проще только подоить.











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