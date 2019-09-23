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|Команда Зеленского загоняет Украину ловушку по Донбассу и не осознает этого
|23.09.2019 10:32
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Был на встрече в Офисе президента с одним из заместителей главы ( Андрей Ермак) по теме Донбасса, пишет в Юрий Романенко, передает .
Общие впечатления такие:
У меня складывается чувство, что в ОП надеются, что они сейчас разведут войска, обменяют всех пленных, внесут изменения в Конституцию, а потом проведут через год выборы под присмотром импотентной . А потом скажут: «Ой, а выборы стандартам не соответствуют». Это крайне наивная стратегия (если это она), потому что «вдруг» может сказать: «А выборы были демократичными». А дальше? Дальше мы обосрались. Я даже не говорю о том, что россияне это читают на раз-два. Кроме того, россияне имеют огромное влияние на . Достаточно вспомнить позицию по войне в Грузии в 2008 году.
Второе, если мы понимаем в рамках такой стратегии мы не вернём ОРДЛО на приемлемых условиях, то зачем тянуть кота за яйца и не признать, что нам форсированный возврат крайне опасен. И надо переходить к варианту долговременного конфликта, который мы не раз описывали. Тогда будет ситуация идти по приднестровскому или кипрскому сценариям. Тоже не самый худший вариант. А в нашей ситуации может и лучший. И я бы ещё и референдум провёл по поводу формата. На референдуме Зеленский получит любой вариант, что захочет. Только надо захотеть. И это будет очень мощный аргумент в переговорах с Западом и Россией. Кроме того, Зеленский декларировал, что очень любит референдумы. Так что все карты в руки.
Пока что я этого не вижу. Вижу надувание щёк, что «мы все контролируем и надо верить». Но, дорогие зеленые наши ребята, мы это все уже видели и при Януковиче, и при Порошенко. И все надувание щёк закончилось пшиком. Тем более, что продавливание законов по ФОПАм показало, что власть традиционно лупит по тем, кого проще только подоить.