Полученное в наследство имущество облагается по трем ставкам налога на доходы физических лиц, в зависимости от степени родства наследника. Об этом сказано разъяснении Государственной фискальной службы, передает со ссылкой на .

В ведомстве отмечают, что если наследство получено от члена семьи первой и второй степени родства, то стоимость унаследованной собственности облагается по нулевой ставке налога на доходы физлиц.

Членами семьи первой степени родства считаются родители, муж или жена, дети, в том числе усыновленные. А членами семьи второй степени родства - родные братья и сестры, бабушка и дедушка со стороны матери и со стороны отца, внуки.

Если наследство получено от других родственников, например, родного дяди, тети или просто знакомых, необходимо заплатить налог на доходы физлиц по ставке 5% от стоимости наследуемого.

Если имущество наследуется физлицом от нерезидента или наследство получается нерезидентом, то стоимость объекта наследства подлежит налогообложению налогом на доходы физлиц по ставке 18%. Даже если нерезидент считается членом семьи первой и второй степени родства.

Кроме налога на доходы физлиц плательщики должны уплатить военный сбор в размере 1,5% от стоимости наследуемого имущества. От уплаты этого сбора освобождены только те, кто получил наследство, облагаемое по нулевой ставке.

В ГФС отмечают, что ответственными за уплату налога на доходы физлиц в бюджет являются наследники, получившие наследство.

Налогообложение дохода, полученного плательщиком налога в результате наследования или дарственной средств, имущества, имущественных или неимущественных прав осуществляется в порядке, установленном ст. 174 р. IV НКУ.

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