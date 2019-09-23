В Нацбанке Украины сообщили, что в Украине обнаружена и изъята партия фальшивых купюр номиналом 500 гривен из оборота.

Об этом идет речь в видео на канале в YouTube, передает .

На видео специалист специалист отдела исследований защиты денег Ковтонюк рассказывает, как украинцам обезопасить себя и отличить фальшивую банкноту от настоящей:

«Настоящие банкноты имеют довольно элементов защиты, которые позволяют проверить их подлинность без применения специального оборудования», — отмечается в сообщении.

Наиболее распространенной средой для обитания, если можно так выразиться, для фальшивок стали АЗС, кассы популярных торговых сетей. Так нлавная опасность таких банктнот таится имеено в том, что в них подделаны элементы защиты – те может проверить только спецтехника – они проверяются кассирами с помощью ультрафиолетовых детекторов. Специалист также отметил наиболее простой способ отличить фальшивку – ненастоящие купюры 500 Вы сможете отличить на ощупь – так как они склеены из двух листов.

У подделок менее четкие изображения и если посмотреть на купюру под углом – также можно отличить настоящая она или нет. также сообщает, что мошенники активизировались еще в августе – тогда было зафиксировано увеличение увеличения количества поддельных банкнот номиналом 500 гривен – тогда фальшивки изымали из денежного оборота.

НБУ про підроблені банкноти 500 гривень, вилучені з обігу у серпні-вересні 2019 року" width="500">

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